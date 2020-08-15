رياضة | كوكاكولا يخوض مرانه الأول بستاد الشرطة استعدادًا لموقعة لسيراميكا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يخوض مرانه الأول بستاد الشرطة استعدادًا لموقعة لسيراميكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، التي خضع لها يوم الثلاثاء الماضي، ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد العاملين بالنادي، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.
وكان لاعبو كوكاكولا الجهازين الفني والإداري قد خضعوا لإجراء مسحة طبية الأولي وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية المقرر إجراؤها لجميع فرق دوري القسم الثاني.
ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من سيراميكا والزرقا والقناة والترسانة.
ويتكون الجهاز المعاون كلاً من، مصطفي محمد مدرب عام، وحمد صالح مدرب مساعدـ ومحمد مصطفي مدرب حراس مرمى، وأيمن عبد القادر مديرا للكرة ، وحسن وهبي مدير إداري، وأحمد حمدى اخصائى علاج طبيعي وبهاء ابراهيم مدلك .
وكان مجلس ادارة كوكاكولا برئاسة مجدى اسماعيل، قد تعاقد مع محمد عبد الله نجم الاهلى والزمالك والاسماعيلي الأسبق، لتولى المهمة الفنية للفريق خلفا لممدوح عبد الحى .