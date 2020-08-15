رياضة | بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بايرن ميونيخ انتصارًا تاريخيًا على حساب فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 8 / 2 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الجمعة، بالعاصمة البرتغالية "لشبونة" ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل العملاق البافاري لنصف نهائي البطولة الأوروبية.

وأصبح فوز بايرن ميونيخ على برشلونة هو الفوز الأكبر في مرحلة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما بات أكبر هزيمة للفريق الكتالوني في تاريخ مشاركاته بالبطولة الأوروبية، وذلك بعدما تخطي هزيمته التاريخية أمام فريق فالنسيا بنتيجة 6 / 2 في نهائي كأس المعارض الأوروبية موسم 1961 / 1962.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أكبر الانتصارات في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بعيدًا عن مباريات الأدوار التمهيدية للبطولة:-

- ليفربول 8 – 0 بشكتاش:

اكتسح فريق ليفربول نظيره بشكتاش التركي بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2007.

- ريال مدريد 8 – 0 مالمو:

حقق فريق ريال مدريد الاسباني فوزا كاسحا على نظيره مالمو السويدي بنتيجة 8 / 0 في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2015.

- بايرن ميونيخ 8 – 2 برشلونة:

انتصر فريق بايرن ميونيخ على نظيره برشلونة بنتيجة 8 /2 في اللقاء الذي جمع الفريقين امس الجمعة، في العاصمة البرتغالية "لشبونة" ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

- يوفنتوس 7 – 0 أولمبياكوس:

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا عريضا على نظيره أولمبياكوس اليوناني بسباعية نظيفة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2003 – 2004.

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- بايرن ميونيخ 7 – 0 بازل:

فاز فريق بايرن ميونيخ الألماني على بازل السويسري بسباعية نظيفة في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2012.

- بايرن ميونيخ 7 – 0 شاختار:

حقق فريق بايرن ميونيخ فوز ساحق على حساب شاختار دونيتسك بسباعية نظيفة في لقاء اياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2015.

- برشلونة 7 – 0 سيلتك:

تغلب فريق برشلونة على فريق سيلتك الاسكتلندي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولي من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2016 / 2017، وسجل ليونيل ميسي "هاتريك" خلال اللقاء، بينما سجل لويس سواريز "هدفين"، وانيستا ونيمار سجل كل منهما هدف.

- مانشستر سيتي 7 – 0 شالكة:

اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق شالكة الألماني بنتيجة 7 / 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2019.

- مانشستر يونايتد 7 – 1 روما:

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على حساب فريق روما الإيطالي بنتيجة 7 / 1 في لقاء الإياب بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2007.

- بايرن ميونيخ 7 – 2 توتنهام:

من الانتصارات التاريخية لبايرن ميونيخ في بطولة دوري أبطال أوروبا فوزه العريض على فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة 7 / 2 في مرحلة المجموعات بالبطولة القارية عام 2019.