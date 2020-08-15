شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لحسم موعد عودة عماد فتحي للمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري عماد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي المصري، أشعة جديدة، لحسم موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق. ويعاني «فتحي» من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، غاب على إثرها عن الفريق طوال الفترة المنقضية. ويؤدي «فتحي» برنامج تأهيلي داخل صالة الجيمانيزوم بمقر النادي المصري، تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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