شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: «لو الأهلي كان طلب مني شراء كهربا كنت هبيعه وكان وفر مليون دولار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من «الشائعات والأكاذيب التي ترددها الكتائب الإلكترونية التابعة للنادي الأهلي ومحاولتهم إحراج مجلس إدارة ناديهم من المواقف المحرجة التي تعرض لها المجلس برئاسة محمود الخطيب الفترة الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بعقوبة محمود كهربا وتغريمه 2 مليون دولار لصالح الزمالك». حسب قوله.

وأكد «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه كان على استعداد تام لبيع «كهربا» للأهلي مقابل مليون دولار فقط لو طلبوا التعاقد معه وتقدموا بعرض رسمي، «بدلًا من تحريضه على الهروب لنادٍ برتغالي».

وأضاف: «لو الأهلي سلك الطرق الشرعية من البداية كان وفر على نفسه مليون دولار وكانت الأزمة انتهت دون اللجوء للفيفا وصدور قرار لصالح الزمالك بتغريمه لاعب الأهلي 2 مليون دولار».