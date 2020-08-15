شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي السعودي يلاحق «مغرد» قضائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي السعودى، السبت، عن شروع إدارته القانونية في إجراءات التقدم بشكوى رسمية للجهات المختصة ضد مغرد تطاول بتغريدة ضد النادي وجماهيره، وفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية.

وكانت إدارة النادي الأهلي كلفت شركتين متخصصتين في المحاماة والاستشارات القانونية، وهي بدورها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي وردع المسيئين ووقف التجاوزات في حق النادي.

وأكدت إدارة الفريق الجداوي أنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى نشر ثقافة الروح الرياضية ونبذ التعصب وتكريس مفهوم الرياضة الحقيقية بالتنافس المحمود والبعد عن كل ما يسيء للكيانات والأفراد.