رسميًا .. الزمالك يقدم شكوى جديدة ضد الأهلي في طعنه على عقوبة «كهربا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن تحرك ناديه الجديد ضد النادي الأهلي بتقديم شكوي رسمية جديدة في طعنه على عقوبة «كهربا» لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وقال «منصور»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «سنقدم شكوي جديدة ضد الأهلي في الطعن الذي سنقدمه على عقوبة كهربا باعتبارهم المحرضين له على الهروب من ناديه، وسنثبت بالأدلة والمستندات ما قام به مسؤولو الأهلي بمساعدة اللاعب وتحريضه على الهروب من الزمالك ومساعدته على الانضام للنادي البرتغالي».
ويذكر أن مرتضى منصور قد أكد، في فيديو تم بثه عبر صفحته الشخصية، أنه سبق وحذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واصفًا إياه بأسطورة الكرة المصرية من محمود عبدالمنعم كهربا بسبب أخلاقه، حتى أن محمد حلمي، مدرب الأبيض السابق، أقسم يمين طلاق بعدم قيادته للاعب طالما وجد في الجهاز الفني للزمالك.
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