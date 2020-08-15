شكرا لقرائتكم خبر عن «مرتضى» لـ«الخطيب»: «من حقنا التفاوض لضم رمضان.. الأهلي ماله؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اندهاشه من انزعاج النادي الأهلي واستيائهم من تفاوض الزمالك مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «رمضان صبحي لاعب متعاقد مرتبط بعقد مع نادي إنجليزي والأهلي ليس له أي علاقة به ومن حقنا التفاوض مع ناديه لضمه والتقدم بعرض رسمي، فالأهلي ليس له أي علاقة باللاعب سوى أن يتقدم بعرض مثلنا ومثل بيراميدز والنادي الإنجليزي هو الذي يفصل في العروض كلها».

وتابع: «بصراحة الأهلي موقفه غريب وبقول للخطيب الأهلي ماله ومال رمضان صبحي ما يروح مكان مايروح ورمضان هو الوحيد اللي يقرر ناديه ووجهته المقبلة».