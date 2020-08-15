شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يتوعد المقصرين في الأهلي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توعد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على المقصرين بالفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب ضعف الأداء أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين أمس وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليسقط الأهلى في فخ التعادل للمرة الثانية خلال الموسم الجارى، ويرتفع رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب.

وانتقد «فايلر» أداء اللاعبين بشدة، خلال الجلسة التي عقدها معهم قبل انطلاق المران الصباحي، ووضحت حالة الغضب في كلام المدير الفني، الذي أبدى انزعاجه من الأداء وعدم ترجمة الفرص التي أتيحت للاعبيبن إلى أهداف باستثناء الهدف الذي سجله عمرو السولية،

وقاد المدير الفنى تدريبات الفريق بدون راحة استعدادًا لمواجهة أسوان، المقررة، الأثنين القادم، بالجولة العشرين للدورى الممتاز.

وركز المدير الفنى على علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبين لتجنب تكرارها أمام أسوان.