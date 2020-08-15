شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: المصري سيتقدم بتظلم ضد قرار خصم نقاط مباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي المصري، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة «أقسم بالطلاق» ان الفريق البورسعيدي سيلعب مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز رغم معرفته بوجود 11 حالة إيجابية من اللاعبين مصابين بقيروس كورونا،

وقال «السقا» لـ«المصري اليوم» إن المصري لم يلعب مباراة الإسماعيلي بسبب الإصابات التي تعرض لها اللاعبون وليس لأي شئ آخر ،لافتًا إلى أن مسؤولي النادي سيتوجهون إلى مقر اتحاد الكرة من أجل تقديم التظلم ضد قرار خصم نقاط من النادي.