شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة» يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بالمصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ أحمد جمعة، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي المصري، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

ويعاني «جمعة» من الإصابة بقرحة في غضروف الركبة، غاب على إثرها عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة المنقضية.

وتتضمن المرحلة الأخيرة زيادة الأوزان ورفع معدلات الأحمال داخل صالة الجيمانزيوم، بالإضافة إلى أداء بعض التدريبات المائية لتقوية العضلات.