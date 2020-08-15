شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحمّل لجنة «الجنايني» مسؤولية أزمة مباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل مسؤولو نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، مسؤولية أزمة مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، التي لم تتم إقامتها، أمس الجمعة، إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني.
وأكد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي البورسعيدي، أن اتحاد الكرة أجرى عدة مسحات مختلفة أثارت أزمة داخل الفريق باعتبار أنها خرجت بمسحات إيجابية للاعبين، وفي مرة أخرى أظهرت عينات سلبية لنفس اللاعبين، وهو ما أثار الأزمة وأدى لعدم ذهاب الفريق إلى مباراة الإسماعيلي.
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