شكرا لقرائتكم الأهلي : اتحاد الكرة السبب فى عقوبة كهربا الضخمة لتأييده موقف الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن سر الغرامة المالية الكبيرة التى وقعها الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بسبب قضيته مع نادي الزمالك ، موضحاً أن السر في ذلك يعود إلى الخطاب الذي أرسله إتحاد الكرة المصري إلى نظيره الدولي يؤكد فيه أن عقد كهربا مع الزمالك كان سليماً وهو ما جعل فيفا يصدر هذه العقوبة الكبيرة.

وأوضح المصدر أن كهربا إعتمد في رحيله من الزمالك نهاية الموسم الماضي على ثغرات قانونية أبطلت عقده مع الزمالك لذا طلب فسخ عقده مع القلعة البيضاء بعدما قام الزمالك بتوثيق عقده في يناير 2019 بل وتمديده حتى 2022 بدون الحصول على موافقته من الأساس وهو ما يراه اللاعب ومحاميه أمراً غير قانونياً بداعي مرور الفترة القانونية على التوثيق.

وكشف المصدر أن كهربا رحل لنادي أفيس البرتغالي وحصل على بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينتقل للأهلي في يناير الماضي في صفقة أنتقال حر بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي ، موضحاً الاهلي لم يكن طرفاً في هذا الصراع بدليل عدم توقيع أية غرامة ضد الاهلي أو أفيس البرتغالي كما أن عدم إيقاف كهربا رغم مطالبة الزمالك بذلك يؤكد أن موقف الاهلي واللاعب كان قوياً كما أن كهربا سيتقدم بإستئناف ضد الغرامة المالية الكبيرة حتى يتم تخفيفها.

على صعيد متصل ، يعود محمود عبد المنعم "كهربا" لمباريات فريقه المحلية فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

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اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات ستنتهى بنهاية مباراة الأهلى فى الجولة 25 ليعود نجم الفريق فى الجولة التالية.

وأعلن اتحاد الكرة قبل فترة مواعيد خمس جولات فقط من جدول الدورى الذى عاد الخميس قبل الماضى بعد فترة توقف طويلة بسبب "جائحة" كورونا، وسيُعلن اتحاد الكرة الفترة المقبلة مواعيد باقى جدول المسابقة.

وغاب كهربا عن 4 مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى.

وسيغيب كهربا عن مباريات الأهلى أمام كل من: أسوان، الزمالك، الجونة أيام 17 و22 و26 أغسطس الجارى، وعن مباريات المصرى، دجلة وحرس الحدود فى الجولات 20 و21 و22 و23 و24 و25 على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الآن.

الزمالك حصل أمس، الجمعة، على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب سيطعن على الغرامة وسيتم تخفيضها بنسبة كبيرة.