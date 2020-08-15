شكرا لقرائتكم ممنوع الاحتكاك والتدخل على مهاجم الأهلي في المقاولون بسبب "بند الفسخ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يغيب طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب المنتقل في الموسم القادم لصفوف النادي الأهلي عن تدريبات ذئاب الجبل مؤخرا كما غاب عن مواجهة فريقه أمام سموحة بالدوري وهو ما وضع علامات استفهام حول السبب الحقيقي لغيابه.
وعلم الخليج 365 أن طاهر طاهر عانى من إصابة على مستوى العضلة الأمامية وعاد للتدريبات قبل مباراة المقاولون أمام سموحة بـ 48 ساعة فقط ليستبعده عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل من مواجهة الفريق السكندري بدعوى عدم الجاهزية.
واستقر الجهاز الفني للمقاولون على الدفع بطاهر طاهر في أضيق الحدود لكونه سيرحل عن الفريق نهاية الموسم وذلك لمنح الفرصة للاعبين المستمرين مع الذئاب كما أن هناك تخوف من تعرضه لإصابة قوية مما قد تمنح الأهلي الحق في التراجع عن الصفقة وفسخ العقد المبرم بين الناديين وفقا لبنود العقد بين الطرفيين.
وحذر مسئولو المقاولون العرب لاعبي الفريق من الاحتكاك واللعب بقوة ضد طاهر طاهر خاصة وأنه أصبح لاعبا في الأهلي وأي إصابة سيتعرض لها ستؤثر بالسلب وتهدد انتقاله للنادي الأهلي بصورة مباشرة.
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