شكرا لقرائتكم اتهام شريف إكرامي بالتمارض للهروب من التدريبات والمباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سادت حالة من الغضب والإستياء داخل النادي الأهلي بسبب إدعاء شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الإصابة للهروب من المباريات الأخيرة سواء الودية أو الرسمية بعدما أعلن الحارس إنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري إلى نادي بيراميدز.

شريف إكرامي خرج من قائمة الأهلي لمباراة إنبي يوم الأحد الماضي في أول مباراة للفريقين بالدوري بعد غياب عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا قبل أن يخرج من قائمة مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت أمس ،الجمعة، في الجولة الـ19 والتى إنتهت بالتعادل بهدف لمثله رغم عدم معاناته من أية إصابات بشهادة الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

شريف إكرامي غاب أيضاً عن مباراتي الأهلي أمام سموحة والجونة قبل إستئناف الدوري رغم أنه لم يكن يُعاني من أية إصابات حيث كان متواجد وقتها في الساحل الشمالي وغاب عن التدريبات التى سبقت وديتي سموحة والجونة بدون أسباب مقعنة.

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عدم رغبة شريف إكرامي في المشاركة مع الأهلي حالياً تعود إلى رحيله عن النادي بنهاية الموسم وهو ما دفع الحارس لأن يتغيّب كثيراً عن التدريبات والمباريات بل وأكثر من مسحة طبية خضع لها الفريق طوال الفترة الماضية للكشف عن "كورونا".

موقف شريف إكرامي أثار غضب كثيرون في القلعة الحمرءا الذين كانوا يؤكدون أن شريف إكرامي صاحب عقلية إحترافية وكثيراً ما أشاودا بطريقة تفكير الحارس رغم تحفّظهم على مستواه الفني وبات الجميع في الاهلي مُستاء للغاية من عدم إحترافية شريف إكرامي حالياً ورفضه المشاركة في كثير من التدريبات وإدعاء الإصابة للهروب من المباريات لمجرد أنه سيرحل من النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأثار موقف شريف إكرامي ، غضب كثيرون في غرفة خلع ملابس الأهلي لأن الجميع في الفريق كان ينتظر منه أن "يلم شمل" الفريق خلال هذه الفترة الصعبة والتى يخوض فيها الأهلي منافسات حاسمة في الدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.