شكرا لقرائتكم رئيس مجلس إدارة "هيئة الفروسية": كأس السعودية فاق التوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، أن سباقات الخيل السعودية باتت تحظى بمتابعة عالمية أكثر من السابق، مضيفا أن النسخة الأولى من كأس السعودية فاقت التوقعات.
وفي لقاء خلال نشرة الرياضة على "العربية"، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الخطط المستقبلية للرياضة في السعودية، كما أكد العمل على خلق بيئة أفضل للجياد.
وكشف الأمير بندر بن خالد الفيصل "الغرض من الهيئة العليا للفروسية هو التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية برياضة الفروسية، والهيئة هي مظلة لهذه الرياضة.
وأضاف "نسعى إلى تقديم برنامج متوسط وبعيد المدى، ونعمل على تنسيق الفعاليات المختلفة لتلافي التضارب وتطوير البطولات المحلية والإقليمية والدولية، والاهتمام بهذه الرياضات وتحويلها إلى صناعة، وخلق بيئة ملائمة للجياد ووضع تشريعات وقوانين لحمايتها".
وأشاد الأمير بندر بن خالد الفيصل بالنسخة الأولى من كأس السعودية بعد مشاركة أفضل الخيول العالمية وجذب تغطية دولية فاقت التوقعات.
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