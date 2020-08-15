شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ممنوعات تحكم علاقة طاهر مع المقاولون بسبب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب المنتقل للأهلي بداية من الموسم المقبل، عن تدريبات ذئاب الجبل مؤخرا، كما غاب عن مواجهة فريقه أمام سموحة بالدورى، ما وضع علامات استفهام حول السبب الحقيقى لغيابه.

وعلم سوبر كورة أن طاهر محمد طاهر لن يكون له دور كبير مع المقاولون العرب فى باقي مباريات الموسم، كما أصدر مسئولو ذئاب الجبل تعليمات خاصة تضمنت قائمة من الممنوعات بسبب صانع الألعاب المنتقل لصفوف الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للقلعة الحمراء لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة وتنازل اللاعب عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي.

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وأكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.

وضم الأهلي طاهر مقابل 25 مليون جنيه، 20 منهم يتم دفعهم نقداً وهناك 5 ملايين عبارة عن شروط إضافية سيدفعهم الأهلي للمقاولون حال نجاح اللاعب الشاب في تحقيق نجاحات مُحددة، كما يمنح العقد المقاولون الحق في الحصول على 20 % من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

من جانبه أعرب طاهر محمد طاهر عن أمنيته بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، مؤكدًا أن تركيزه فى الفترة الحالية بشأن الأولمبياد، مضيفا أن الجيل الحالى من اللاعبين قادر على صناعة الانجاز وتحقيق نجاح كبير فى أولمبياد طوكيو، وتحدث طاهر عن منافسته مع نجوم الأهلي، مؤكدًا إنه قادر على التنافس مع هؤلاء النجوم، خاصة وإنه يثق فى قدراته ومؤهلاته التى ستجعل له دور فعال داخل كتيبة الشياطين الحمر، لافتًا إلى إن جمهور الأهلى كبير ودائمًا داعم لفريقه