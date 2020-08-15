شكرا لقرائتكم خبر عن الانتماء للأهلى مش بالكلام.. نجوم تغنت بهم الجماهير بعد رحيل رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب انتابت جماهير النادى الأهلى بعد إعلان إدارة النادى، فى بيان رسمى، فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائياً، بناءً على رغبة اللاعب فى الانتقال لصفوف بيراميدز، خاصة بعدما ترددت أنباء حول حصوله على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم، بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول و30 مليونا فى الموسم الثانى و35 مليونا فى الموسم الثالث، وكشف مصدر أنه سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزى الذى كان قد اتفق مع الأهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الأهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

وخسر رمضان صبحي حب الجماهير على غرار أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوى، ولكن فى عصر سابق شهد النادى الأهلى نجوما يعرفون معنى الحب والولاء للقلعة الحمراء، حتى تغنت بهم الجماهير بعد واقعة رمضان صبحى، نرصدهم فى السطور التالية.. عماد متعب يعد عماد متعب نجم الأهلى السابق من أبرز النجوم أصحاب الولاء والانتماء، خاصة أنه فضل إنهاء مشواره فى بيته الأهلى ورفض كل عروض الإغراءات التى طالته فى ظل مطالبته بالاعتزال من قبل الخبراء والجماهير.

محمد بركات النادى الأهلى شهد أيضا حب وانتماء نجم اعتبر الأهلى بيته منذ قدومه من الإسماعيلى وهو اللاعب محمد بركات، الذى تكن له الجماهير الحمراء كل حب وتقدير، حيث فضل ملك الحركات الاعتزال أيضاً داخل النادى الأهلي على الرغم من قدرته على العطاء مواسم أخرى والاعتزال فى القلعة الحمراء رغم تلقيه عروضاً من أندية أخرى. Advertisements وليد سليمان كما يمتلك الأهلى أحد النجوم المخلصين حتى الآن فى صفوفه وهو الحاوى وليد سليمان الذى فضل البقاء فى القلعة الحمراء رغم إغراءات الأندية، وقام بتجديد عقده مؤخراً. وائل جمعة نجح وائل جمعة صخرة دفاع الأهلى السابق فى كسب حب وثقة الجماهير حتى اعتزاله داخل جدرا القلعة الحمراء، خاصة أنه قدم الكثير والكثير للنادى الأهلى وحقق نجاحات عديدة فى صفوفه.

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