شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام شريف إكرامى بالتمارض للهروب من تدريبات ومباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الغضب والاستياء داخل النادي الأهلي بسبب ادعاء شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، الإصابة للهروب من المباريات الأخيرة، سواء الودية أو الرسمية، بعدما أعلن الحارس أنه سيرحل بنهاية الموسم الجارى إلى نادى بيراميدز.

شريف إكرامي خرج من قائمة الأهلي لمباراة إنبي الأحد الماضي فى أول مباراة للفريقين بالدورى بعد غياب عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا قبل أن يخرج من قائمة مباراة الإنتاج الحربي التى أقيمت أمس، الجمعة، فى الجولة الـ19 والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله رغم عدم معاناته من أى إصابات بشهادة الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

شريف إكرامي غاب أيضاً عن مباراتى الأهلي أمام سموحة والجونة قبل استئناف الدوري رغم أنه لم يكن يُعانى من أى إصابات، حيث كان متواجد وقتها فى الساحل الشمالى وغاب عن التدريبات التى سبقت وديتى سموحة والجونة بدون أسباب مقعنة.

وكان مصدر داخل النادى الأهلي كشف أن شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق والذى يرتبط بعلاقة مُصاهرة مع رمضان صبحي، هو مهندس صفقة انتقال الأخير إلى نادى بيراميدز، وأن رمضان صبحى كان صادقاً عندما تحدث مع المسئولين بالأهلى فى البداية بخصوص رغبته فى الاستمرار داخل القلعة الحمراء، ما لم يتلق عرضاً أوروبياً يحقق طموحاته، وهو ما أكده صبحى عندما استضافه محمود الخطيب رئيس النادى فى منزله بحضور وكيل أعماله نادر شوقى.

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