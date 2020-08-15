اتهام شريف إكرامى بالتمارض للهروب من تدريبات ومباريات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الغضب والاستياء داخل النادي الأهلي بسبب ادعاء شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، الإصابة للهروب من المباريات الأخيرة، سواء الودية أو الرسمية، بعدما أعلن الحارس أنه سيرحل بنهاية الموسم الجارى إلى نادى بيراميدز.
شريف إكرامي خرج من قائمة الأهلي لمباراة إنبي الأحد الماضي فى أول مباراة للفريقين بالدورى بعد غياب عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا قبل أن يخرج من قائمة مباراة الإنتاج الحربي التى أقيمت أمس، الجمعة، فى الجولة الـ19 والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله رغم عدم معاناته من أى إصابات بشهادة الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.
شريف إكرامي غاب أيضاً عن مباراتى الأهلي أمام سموحة والجونة قبل استئناف الدوري رغم أنه لم يكن يُعانى من أى إصابات، حيث كان متواجد وقتها فى الساحل الشمالى وغاب عن التدريبات التى سبقت وديتى سموحة والجونة بدون أسباب مقعنة.
وكان مصدر داخل النادى الأهلي كشف أن شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق والذى يرتبط بعلاقة مُصاهرة مع رمضان صبحي، هو مهندس صفقة انتقال الأخير إلى نادى بيراميدز، وأن رمضان صبحى كان صادقاً عندما تحدث مع المسئولين بالأهلى فى البداية بخصوص رغبته فى الاستمرار داخل القلعة الحمراء، ما لم يتلق عرضاً أوروبياً يحقق طموحاته، وهو ما أكده صبحى عندما استضافه محمود الخطيب رئيس النادى فى منزله بحضور وكيل أعماله نادر شوقى.
وأضاف المصدر، ترتب على ذلك دخول الأهلى فى مفاوضات رسمية ومكثفة مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب، والموافقة على دفع مبلغ مالى ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه إسترلينى، بخلاف ما دفعه الأهلى عند استعارة رمضان فى المرة الأولى مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى ومليون وستمائة ألف جنيه إسترلينى فى الاستعارة الثانية، ولكن تدخل بعد ذلك شريف إكرامى وصديقه المقرب عبدالله السعيد لإقناع رمضان صبحى بالانتقال إلى نادى بيراميدز.
وأكد المصدر أن عبد الله السعيد لعب دور الوسيط لدى إدارة ناديه لرفع المقابل المالى الذى سيتقاضاه رمضان إلى 40 مليون جنيه فى الموسم الواحد خالصة الضرائب إلى ما يزيد عن ضعف ما كان سيحصل عليه من الأهلي.
وأشار المصدر إلى أن إكرامى الأب لم يكن بعيدًا عن الصورة، فقد كان يعلم كل كبيرة وصغيرة، وكان يريد رد فعل لإدارة الأهلى التى فرطت فى نجله ولم تجدد عقده، رغم أن شريف إكرامى هو من بادر بالإعلان عن رغبته فى الرحيل عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، وهو أمر جديد لم يعتد عليه أبناء الأهلى وهو ما دفع لجنة التخطيط للكرة بالأهلى عند بدء فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى أن تحترم رغبة شريف إكرامى التى أعلن عنها وتوجه اليه الشكر.
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