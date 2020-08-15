شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى أشرف أبو النور حارس مرمى الفريق فى السبعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الصفحة الرسمية للنادى المصرى على موقع تويتر أشرف أبو النور، حارس مرمى الفريق البورسعيدي السابق، وكتبت صفحة المصرى، "مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة حارسه الأسبق خلال السبعينيات الكابتن أشرف أبو النور والذي وافته المنية صباح اليوم، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".



المصري

في سياق متصل، قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، فتح تحقيق في أزمة إصابات فريق المصري بفيروس كورونا.. وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة سيفتح تحقيقا فيما حدث من اصابات كورونا لفريق المصري بسبب هذا العدد الكبير من الاصابات في فريق واحد وهو ما يعكس وجود مشكلة إدارية.

وتابع أن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية على تواصل دائم مع أطباء الفرق واتحاد الكرة يفتح بابه لمسؤولي المصري لمناقشة الملف والتوصل لحلول ترضي الجميع.

وأكد العطار، في حديثه عن أزمة إصابات المصري بفيروس كورونا، أن المخطيء عليه أن يتحمل نتيجة خطأه. وقال العطار في تصريحاته، إن إجراء المسحات هدفه وقائي منذ البداية، موضحا أنه تم إجراء 8 مسحات لفريق المصري وجميع الحالات كانت سلبية. وواصل أنه بعد مباراة المصري والزمالك ظهرت 16 حالة إيجابية في الفريق البورسعيدي، وهو ما يؤكد حدوث خطأ ما وبالتالي من ارتكب الخطأ يتحمل نتيجته.

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وقال وليد العطار، "المصرى أبلغنا بايجابية مسحة أحمد مسعود ولكن تفاجئنا أن مسعود لم يخصع للمسحة في اتحاد الكرة".

وأضاف، "التحقيقات جارية حول عدم خضوع مسعود للمسحة الطبية ولو ثبت تزوير المصري سنتخذ عقوبات صارمة".