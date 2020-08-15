شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورهان جمال لاعبة يد الجزيرة: حلمى أكون مضيفة.. ولو حد عاكسنى هضربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نورهان جمال لاعبة كرة اليد بنادى الجزيرة ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ السفر. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مليش فى المطبخ خالص. من نجمك المفضل؟ آسر ياسين.

نورهان جمال من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ Advertisements مضيفة طيران. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لو عاكسنى بتطاول هضربه.

نورهان جمال مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ فاتن حمامة. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ لا مش شرط.

نورهان جمال 3

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