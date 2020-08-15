شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتدرب فى الجيم على أغنية "أنا الأهلى" بعد حكم الفيفا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، تدريبات اللياقة البدنية داخل صالة الجيم بالقلعة الحمراء، على أغنية "أنا الأهلى" لأمير عيد، وذلك بعد حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أمس الجمعة، بتغريمه 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح الزمالك، وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب، ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب سيطعن على الغرامة وسيتم تخفيضها بنسبة كبيرة.

ونشر كهربا، عبر ستورى الحساب الخاص به على انستجرام، فيديو وهو يؤدى التدريبات بكل حماس، أرفقه ببعض كلمات أغنية "أنا الأهلى"، وهى: "أنا قد الحياة وتحدى.. ولسه عندى قوة وعندى، أعدى الف سد وأعدى.. أقوم واطلع وأهد جبال، أنا الاسم اللى لف الدنيا.. وماضى تيشرت فى اليابان".

من ناحية أخرى، يعود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى لمباريات فريقه المحلية فى الجولة 26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، التى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات ستنتهى بنهاية مباراة الأهلى فى الجولة 25 ليعود نجم الفريق فى الجولة التالية.

وأعلن اتحاد الكرة قبل فترة مواعيد خمس جولات فقط من جدول الدورى الذى عاد الخميس قبل الماضى بعد فترة توقف طويلة بسبب "جائحة" كورونا، وسيُعلن اتحاد الكرة الفترة المقبلة مواعيد باقى جدول المسابقة.

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وغاب كهربا عن 4 مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى.

وسيغيب كهربا عن مباريات الأهلى أمام كل من: أسوان، الزمالك، الجونة أيام 17 و22 و26 أغسطس الجارى، وعن مباريات المصرى، دجلة وحرس الحدود فى الجولات 20 و21 و22 و23 و24 و25 على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الآن.