شكرا لقرائتكم خبر عن «ستريت وورك أوت» يشارك في احتفال وزارة الرياضة باليوم العالمي للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك الاتحاد المصري لـ«ستريت وورك أوت»، اليوم السبت، في فعاليات احتفالات وزارة الشباب والرياضة المصرية باليوم العالمي للشباب بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعدد من أبرز الكيانات الشبابية واللجان الرياضية بالأندية وممثلي برلمان الطلائع، وتعقد بالتوازي مع التشغيل التجريبي للمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، التي افتتحها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ٣٠ يونيو الماضي.

ومن جانبه، أكد إسلام قرطام، رئيس الاتحاد، أن «ستريت وورك أوت -رياضة الشارع» هي الأقرب للشباب لسهولة ممارستها في الأماكن المفتوحة ودورها في الحفاظ على اللياقة البدنية والصحية للممارسين، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على ممارستها وإيمانه بالشباب وطاقاتهم وسعيه المستمر نحو إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.