شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف خطته لمضاعفة عقوبة «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه وضع خطة متكاملة من أجل مضاعفة عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، والتي وقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ووقعت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي عقوبة على اللاعب توازي 33 مليون جنيه بسبب هروبه من الزمالك.

وأوضح رئيس الزمالك أن أولى خطوات مضاعفة العقوبة هي الاستئناف على الحكم في المحكمة الرياضية وفي لجنة التظلمات للاتحاد الدولي، لضمان زيادة الغرامة الموقعة على «كهربا».

وأشار «منصور» إلى أن الخطوة الثانية تكمن في تحريك دعوى تعويض ضد اللاعب، والتي لن تقل بأي حال من الأحوال عن تعويض الزمالك بمليون دولار، بخلاف ما سيحكم به للزمالك من عقوبات على اللاعب. حسب قوله.