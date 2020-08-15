شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الإعلامية لمونديال اليد تستقبل طلبات الصحفيين لتغطية قرعة البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستقبل القناة الإعلامية بالموقع الرسمي لبطولة العالم لرجال كرة اليد «مصر 2021» طلبات الإعلاميين لتغطية قرعة البطولة، المقرر إقامتها يوم 5 سبتمبر المقبل.

وتتيح القناة الإعلامية للإعلاميين متابعة أخبار البطولة، بجانب الحصول على تصاريح الحضور والتغطية الصحفية، كما تزودهم بكل المستندات والمعلومات الرسمية للبطولة.

ويعد الاشتراك في القناة الإعلامية، ثم التقديم على الحصول على تصريح تغطية القرعة، إلزاميًا للراغبين في ذلك، قبل يوم 24 أغسطس الجاري.

وتبحث اللجنة المنظمة في طلبات التقدم للتغطية، بعد ذلك التاريخ. ولا يعد تصريح تغطية القرعة مؤهلًا لتغطية البطولة في يناير المقبل، إذ يجب استخراج تصريح آخر من القناة الإعلامية في وقت لاحق.

ويمكن زيارة القناة الإعلامية من خلال هذا الرابط https://www.handballegypt2021.com/ar/media-channel

تقام البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021. ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقًا بدلًا من 24.

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وستقام منافسات البطولة رسميًا على 4 صالات، هي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.