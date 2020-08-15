شكرا لقرائتكم خبر عن بلا شفقة أو رحمة.. فرق ومنتخبات دهسها الألمان بنتائج كارثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

«الماكينات الألمانية»، لقب لم يأت من فراغ يعبر عن استمرار المنتخب الألماني وأنديته في بذل المجهود ومحاولة تسجيل الأهداف مهما كانت النتيجة مطمئنة.. هذه هي سمة الألمان لا يكتفون بالفوز فقط، بل بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، ولا أدل على ذلك من اكتساح المنتخب الألماني لمنتخب السامبا في نصف نهائي مونديال 2014 بالبرازيل بنتيجة 7 مقابل هدف واحد، وإذلال بايرن ميونخ أمس لمنافسه برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نستعرض بعضًا من النتائج الكبيرة التي حققتها المنتخبات الألمانية على مستوى الرجال والسيدات وعلى مستوى الأندية:

أولًا- منتخب السيدات الألماني:



ألمانيا ضد الأرجنتين (11-0) بكأس العالم للسيدات 2007.

ألمانيا ضد ساحل العاج (10-0) بكأس العالم للسيدات 2015.

ثانيًا- منتخب الرجال الألماني:

ألمانيا ضد المملكة العربية السعودية (8-0) بكأس العالم 2002.

ألمانيا ضد البرازيل (7-1) بكأس العالم 2014.

ألمانيا ضد سان مارينو (8-0) بتصفيات كأس العالم 2018.

ألمانيا ضد إستونيا (8-0) بتصفيات أمم أوروبا 2020.

ثالثًا- الأندية:

بايرن ميونخ (7-0) بازل، لقاء الإياب بدوري أبطال أوروبا 2012.

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بايرن ميونخ (7-0) شاختار دونيتسك، لقاء الإياب بدوري أبطال أوروبا 2015.

بايرن ميونخ (4-0) برشلونة، بلقاء ذهاب دوري أبطال أوروبا 2013.

بايرن ميونخ (6-1) بورتو البرتغالي، في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا 2015.

بروسيا دورتموند (8-4) ليجيا وارساو، في دور المجموعات 2016-2017.

بايرن ميونخ (7-2) توتنهام هوتسبير، في دور المجموعات 2019-2020.

بايرن ميونخ (6-0) النجم الأحمر الصربي، في دور المجموعات 2019-2020.

بايرن ميونخ (8-2) برشلونة، في لقاء نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.