شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى: لاعبو طلائع الجيش مستعدون لريمونتادا الدور الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش ثقته الشديدة فى قدرة لاعبى فريقه على قلب الموازين بالدور الثانى للدوري ، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":"خضنا فترة إعداد مميزة خلال فترة توقف المسابقة ، لعبنا مباريات ودية عديدة ولمست فيها إرتفاع اللياقة البدنية والفنية للاعبين مع توالى المباريات والتدريبات فى معسكرنا ببرج العرب" .

وتابع عبد الحميد بسيونى :" قدمنا مستوى متميز فى كل الوديات حتى مباراة الزمالك التى لعبناها بصفوف ناقصة بعد حالة الطرد استطاعنا الحفاظ على وتيرة الاداء وخرجنا بتعادل إيجابى وهذا مؤشر جيد على تماسك الفريق".

ويضيف المدير الفنى للطلائع:"لدى ثقة كبيرة فى قدرات لاعبى الفريق لتقديم مستوى مغاير بالدور الثانى للدوري بعد النتائج السلبية فى الدور الاول للمسابقة ، وقادرون على تعديل وضع الطلائع بجدول ترتيب الدوري".

Advertisements

ويختتم اليوم السبت فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة بيراميدز المقبلة المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين لبطولة الدوري العام، ويخوض الفريق مرانه الأساسى على استاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك، وحذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه من خطورة عبد الله السعيد نجم بيراميدز قبل مباراة الفريقين.

وكان بسيونى قد عكف على دراسة مباريات فريق بيراميدز، لاسيما أن الفريق السماوى نجح فى استعادة توازنه سريعاً بعد توقف مسابقة الدورى العام، ليحقق فوزاً عريضاً على طنطا بثلاثية نظيفة سجلها عبد الله السعيد، ويرفع رصيده إلى النقطة 35 ويتقدم مركزين ليصل إلى المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا