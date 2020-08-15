شكرا لقرائتكم ياسر رضوان : طاهر طاهر أفضل لاعب لخلافة رمضان صبحي فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق، أن طاهر محمد طاهر لاعب الأحمر القادم مؤخرا من صفوف المقاولون العرب الأفضل لخلافة رمضان صبحى فى الأهلى من محمود عبد المنعم " كهربا " بعد إعلان رحيل صبحى إلى صفوف بيراميدز .

وقال ياسر رضوان فى تصريح لـ "الخليج 365"، إن طاهر ليس بعيد عن الدورى المصرى و يعلم جيدا كيفية اللعب فيه لا يوجد مشاكل من حولة تشغل تفكيره عن اللعب عكس كهربا بالرغم من أنه لاعب كبير و صاحب خبرات ، فضلا عن أن طاهر لديه رغبة قوية فى إثبات الذات مما يمنحه حماس ودافع قوى .

وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

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وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.