شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. مروان محسن ومحمود متولي فى الجيم بسبب الإجهاد العضلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ثنائي الأهلي مروان محسن ومحمود متولي جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش ، واكتفى الثنائي بأداء جلسة في الجيم، للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في مباراة الإنتاج الحربي تدريبات استشفائية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق للفريق جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على هامش المران الفريق وتأتي جلسة فايلر مع مدير الكرة، ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائي، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة ، كما عقد رينيه فايلر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

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وحرص المدير الفني للفريق على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة، وذلك في ختام المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ، وأجرى «فايلر» تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، وقام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربي والتركيز في المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.

وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.