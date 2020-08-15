شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاصة .. كشف حساب إيهاب جلال أمام الأبيض قبل الصدام الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد المقاصة

الزمالك ضد المقاصة

الزمالك ضد المقاصة

الزمالك ضد المقاصة

يدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق الأبيض ببطولة الدورى الممتاز، حيث سيستضيف نظيره مصر للمقاصة، فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله ، بينما يسعى المقاصة بقيادة إيهاب جلال لمواصلة عروضه المثيرة أمام الفارس الأبيض.وتولى جلال تدريب فريق الزمالك يوم 6 يناير 2018، بعدما قدم نتائج وعروض قوية مع فريقي مصر المقاصة وإنبي، ولكن الأمور لم تسير كما يشتهي جلال حيث تراجعت نتائج الزمالك، حتى تم إقالته بقارا من رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور في 12 أبريل عقب هزيمة الزمالك على ملعب القاهرة الدولي على يد فريق الإتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد، ليرحل جلال عن تدريب الزمالك بعد 96 يوما فقط من تدريب الفريق الأبيض.لعب إيهاب جلال 9 مباريات أمام الزمالك مع أندية "تليفونات بنى سويف، ومصر للمقاصة، والمصرى البورسعيدى"، حقق الفوز في 4 لقاءات بينما تفوق الفارس الابيض في 3 مباريات وتعادل أمامهم في مباراتين.جاءت انتصارات جلال الثلاثة على الزمالك عندما كان مدربا لفريق مصر المقاصة فيما حقق انتصاره الرابع مديراً فنياً للمصرى البوسعيدى.





الزمالك ضد المقاصة.. الانتصار الأول

فاز مصر المقاصة على الزمالك بهدفين مقابل هدف في يوليو 2015 الماضي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

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الزمالك ضد المقاصة .. الانتصار الثاني

فاز مصر المقاصة على الزمالك بهدف نظيف في مارس 2017 ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة موسم 2016-2017.





الزمالك ضد المقاصة .. الانتصار الثالث

فاز المقاصة على الزمالك بهدفين نظيفين، لكن دون أن تُلعب المباراة بسبب انسحاب الفريق الأبيض وكان ذلك في أبريل 2017.





الزمالك ضد المقاصة .. الانتصار الرابع

الزمالك ضد المقاصة

فاز المصرى البورسعيدى على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في 11 إبريل 2019 ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز وهى المواجهة الأخيرة لجلال أمام الفارس الأبيض .