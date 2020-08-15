شكرا لقرائتكم ياسر ريان عن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي: الأهلى لم يقف على لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن الفريق الأحمر لم يقف على رحيل أى لاعب على مدار التاريخ تعليقا على إعلان رحيل رمضان صبحى إلى بيراميدز ، مشيرا إلى أن الفريق ملىء بنجوم تحل محله .

قال ريان فى تصريح لـ "الخليج 365"، إن جونيور أجاى و محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات قادرين على خلافة صبحى فى الأهلى ، مشيرا إلى أن طاهر محمد طاهر يحتاج وقت .

طالب ريان من جماهير الأهلى ضرورة عدم الزعل من رمضان صبحى فى ظل عصر الإحتراف ، قائلا لا يوجد حاليا إنتماء ،مؤكدا على أن اللاعبين يفكرون فى العرض الأكبر ماليا .

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وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.