شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. أحمد الشيخ يعود لتدريبات الأحمر الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك «الشيخ» في فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التي تعرض لها مؤخراً، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة، التى تعادل فيها الأحمر بهدف لمثله ،ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، يعود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى لمباريات فريقه المحلية فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات ستنتهى بنهاية مباراة الأهلى فى الجولة 25 ليعود نجم الفريق فى الجولة التالية.

Advertisements

وأعلن اتحاد الكرة قبل فترة مواعيد خمس جولات فقط من جدول الدورى الذى عاد الخميس قبل الماضى بعد فترة توقف طويلة بسبب "جائحة" كورونا، وسيُعلن اتحاد الكرة الفترة المقبلة مواعيد باقى جدول المسابقة.

وغاب كهربا عن 4 مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى.

وسيغيب كهربا عن مباريات الأهلى أمام كل من: أسوان، الزمالك، الجونة أيام 17 و22 و26 أغسطس الجارى، وعن مباريات المصرى، دجلة وحرس الحدود فى الجولات 20 و21 و22 و23 و24 و25 على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الآن.

الزمالك حصل أمس، الجمعة، على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب سيطعن على الغرامة وسيتم تخفيضها بنسبة كبيرة.