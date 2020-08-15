أعرف موعد مباراة بي أس جي وأتالانتا القادمة 2020/08/12 بدوري الأبطال || والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا بدوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب “دالوز” في العاصمة البرتغالية لشبونة، مباراة ربع نهائي دوري الأبطال المباراة الإقصائية المؤهلة إلي الدور نصف النهائية، بعد تعديل نظام البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا، يدجل النادي الباريسي المباراة وهدفه الفوز والعبور إلي نصف نهائي البطولة، بعد أن توج بكل البطولات المحلية هذا العام، وكان فريق بي أس جي قد تأهل إلي الدور ربع النهائي، على حساب فريق بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-2 بنتيجة المباراتين، والجدير بالذكر أن الفائز من مباراة اليوم سوف يلاقي الفائز من مباراة لايبزيج ضد أتلتيكو مدريد.

من المؤكد غياب نجم الفريق الباريسي كليان مبابي، عن مباراة اليوم بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، في مباراة نهائي كأس فرنسا ضد سانت تيان الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا

تقام المباراة غداً الأربعاء الموافق 2020/08/12، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وتنقل من خلال شاشة قناة بي إن سبورت HD 1 . HD 11 الناقل الحصري للبطولة.

التشكيل المتوقع لفريق بي أس جي في مباراة أتالانتا

حراسة المرمى “كيلورنافاس”.

خط الدفاع “خوان بيرنات،برسنيلكيمبيمبي، ماركينيوس،كوالين داجبا”.

خط الوسط “يوليان دراكسلر، أدريسا جايي، ماركو فيراتي، أنخل دي ماريا”.

خط الهجوم “نيمار، ماورو إيكاردي”.

التشكيل المتوقع لفريق أتالانتا في مباراة باريس سان جيرمان