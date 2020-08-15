بالترددات| القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان واتالانتا في دوري ابطال اوروبا بدون تشفير

تستقبل ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا اليوم في ربع نهائي دوري أوروبا لكرة القدم عبر النايل سات والقمر الأذري وهي قنوات مجانية تبث بدون تشفير ويمكن استقبالهم على جميع أنواع الرسيفرات العادية والفائقة الجودة hd، وسنتعرف على طريقة ضبط ترددات القنوات المجانية الناقلة لدوري أبطال أوروبا من خلال هذا المقال.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان واتالانتا

تنقل مباراة باريس سان جيرمان واتالانتا الإيطالي والتي تقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب النور في لشبونة عاصمة البرتغالي في تمام الساعة التاسعة مساءاً عبر قناة bein sport hd 1 وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في المنطفة العربية، ولكن ظهرت العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الأخير، ومنها قناة ليبيا سبورت وقناة idman.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لدوري ابطال اوروبا

تردد قناة idman والتي تبث على القمر الأذربيجاني هو 11175(H) ومعدل ترميز 27500

تردد قناة ليبيا سبورت والتي تبث مجاناً وبدون تشفير وبالتعليق العربي على نايل سات هو 11766 أفقي.

وكانت قناة ليبيا سبورت قد نقلت مباريات الدور ثمن النهائي من عصبة الأبطال عبر شاشتها، وظهرت المباريات على الشاشة مقسمة إلى نصفين، بالتعليق العربي وبجودة صورة متوسطة.