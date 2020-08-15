صورة القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم الجمعة في دوري الأبطال

نعرض عليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة مباشرة مجانا في قمة مباريات دوري ابطال أوروبا هذا الموسم في دور الثمانية، حيث موعد لعبة برشلونة وبايرن ميونخ ستجمع الفريقين على ارضية ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

توقيت مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم

من المنتظر أن تنطلق أحداث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش، الذيي صادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة الثامنة ليلا بتوقيت كل من المغرب وتونس وهو نفس توقيت الجزائر.

وفي التاسعة ليلا بتوقيت مصر والسودان، وبتوقيت مكة المكرمة ستنطلق متابعة لعبة بايرن ميونخ وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة ليلا، الذي يوازي الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

من المنتظر ان تكون مجموعة قنوات بي ان سبوزرت الرياضية، هي القناة الناقلة لمباراة اليوم بين البرسا وبايرن ميونخ الألماني بتعليق عربي، ويمكنكم متابعة المباراة عبر تردد قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

كما يمكنكم متابعة احداث مباراة برشلونة اليوم ضد بايرن ميونخ على العديد من القنوات الأوروبية والعالمية المفتوحة التي ستجدونها من خلال الصورة في الأسفل.