غلق الزمالك للمفاوضات مع رجب بكار

قام مسئولون نادي الزمالك بالإعلان عن إغلاق إدارة النادي لباب المفاوضات مع اللاعب الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم في نادي بيراميدز اللاعب رجب بكار وأكد مصدر موثوق من داخل النادي أن نادي القلعة البيضاء نادي الزمالك تراجع عن جميع المفاوضات مع هذا اللاعب.

وقام مسئولين نادي الزمالك بإيقاف المفاوضات بعد أن اقتراب الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي من الانضمام لفريق نادي القلعة البيضاء وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأتية، ومن الجدير بالذكر أن كارتيرون يتواصل صورة مباشرة مع جميع اللاعبين وذلك على موقع التواصل الاجتماعي الواتس اب من أجل متابعة الأنشطة الرياضية في فترة توقف الأنشطة الرياضية بسبب الأزمة التي يمر بها العالم.