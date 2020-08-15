موعد مباراة الزمالك والاتحاد اليوم 2020/08/10 في الدوري والتشكيل المتوقع للفارس الأبيض الليلة

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري، يستضيف الاتحاد السكندري نظيرة الزمالك الليلة على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع 18 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، يدخل الفارس الأبيض اللقاء برغبة الفوز، فهو يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة من لعب 17 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الخسارة في 3 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدف وسكنت شباكه 10 أهداف.

أما الفريق السكندري فيحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة، من لعب 17 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد والقنوات الناقلة

تلعب المباراة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وتنقل من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراة اليوم

حراسة المرمى “محمد أبوجبل”.

خط الدفاع ” محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم أمام، محمد عبد الشافي”.

خط الوسط “فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، حسام أشرف، أسلام جابر”.

خط الهجوم “مصطفى محمد”.

تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

تقابل الفريقين في مسابقة الدوري المصري 119 مباراة حقق الزمالك الفوز في 76 مباراة بينما فاز الاتحاد في 13 مباراة وكانت نتيجة التعادل الحاسمة في 30 مباراة سجل لاعبو الزمالك 263 هدف في شباك الاتحاد بينما سجل الاتحاد 76 هدف في شباك الزمالك.