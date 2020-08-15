كارتيرون يؤجل إعلان قائمة مباراة الزمالك والمصري ليوم غداً

بعد توقف عدة أشهر بعد جائحة كورونا يعود الدوري المصري من جديد، على أن تبدأ المباريات يوم غداً الخميس، ومن المقرر أن يخوض نادي الزمالك مباراة هامة أمام المصري البورسعيدي، وهي مباراة مؤجلة من الدور الأول الأسبوع الرابع عشر، وتقام المباراة غداً الخميس على ملعب برج العرب، وقد قرر المدير الفني الفرنسي كارتيرون إرجاء إعلان تشكيل المباراة، على أن تعلن القائمة المكونة من نحو عشرين لاعب قبل المباراة بساعات، تحسباً لأي ظروف طارئة.

استعدادات الزمالك لمباراة المصري

عاد الفريق لأداء التدريبات الفنية منذ عدة أسابيع، ويقيم الآن معسكر في مدينة برج العرب، أدى خلاله لاعبي الفريق تدريباتهم صباح اليوم الأربعاء، وقد شارك في التمرين جميع اللاعبين ما عدا اللاعب يوسف أوباما، ومن المتوقع إقامة المحاضرة الفنية بقيادة كارتيرون مساء اليوم، والتي تشمل إعطاء اللاعبين خطة اللعب وبعض التعليمات الفنية.

ترتيب نادي الزمالك قبل مباراة الخميس

خاض الفارس الأبيض قبل توقف الدوري المصري 16 مباراة، حصد خلالها المركز الرابع برصيد 31 نقطة، حقق الفوز 9 مباريات والتعادل 4 مباريات والهزيمة في 3 مباريات، منها هزيمة اعتبارية بعد تخلفه عن الذهاب إلى ملعب مباراته ضد النادي الأهلي، وقد صرحت إدارة الأبيض أنها سوف تلجأ للاتحاد الدولي للتظلم من قرار اعتباره منهزم، لان ظروف قهرية قد منعته من الذهاب للعب المباراة.