تجمع الخماسية مع مدربي المنتخبات بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم

قام اللجنة الخماسية التي تم تكليفها بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك تحت إشراف عمرو الجنايني بالعمل على مراجعة اجتماعها مع جميع أطراف المنظومة وذلك الأمر قبل أن يتم استكمال مسابقة الدوري الممتاز، وجاء ذلك الأمر تبعاً لمراعاة جميع متطلباتها في جدول المسابقة قبل أن يتم الإعلان عنه.

فمن المفترض أن تجتمع اللجنة الخماسية الأسبوع القادم مع جميع المديرين الفنين لجميع المنتخبات الوطنية وهما كلاً من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول حسام البدري والمدير الفني للمنتخب الأولبمي شوقي غريب والمدير الفني لمنتخب الشباب ربيع ياسين وذلك بحضور المدير الفني محمود سعد ومدير المسابقات للوقوف على جميع الاحتياجات في المنتخبات الوطنية حسام الزناتي