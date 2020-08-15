شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: الأهلى لم يقف على لاعب طوال تاريخه.. ومحدش يزعل من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر لم يقف على رحيل أى لاعب على مدار تاريخه، تعليقا على إعلان رحيل رمضان صبحى إلى بيراميدز، مشيرا إلى أن الفريق ملىء بنجوم تحل محله .

وقال ريان فى تصريح لـ الخليج 365، إن جونيور أجاى ومحمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات قادرون على خلافة صبحى فى الأهلى، في الوقت الذى يحتاج طاهر محمد طاهر مزيدا من الوقت .

وطالب ريان جماهير الأهلى بضرورة عدم الحزن على رحيل رمضان صبحى فى ظل عصر الاحتراف قائلا، "لا يوجد حاليا انتماء"، مؤكدا أن اللاعبين يفكرون فى العرض الأكبر ماليا .

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وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلى فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب فى الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزى الذى كان قد اتفق مع الاهلى على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلى ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحى بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحى قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.