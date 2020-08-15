شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أرقام عمرو السولية "منقذ الأهلى" بعد 175 مباراة بالقميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن عمرو السولية، نجم وسط الأهلى، من إنقاذ سجل المارد الأحمر الخالى من الهزائم هذا الموسم ببطولة الدورى بعدما سجل هدف التعادل لفريقه فى شباك الإنتاج الحربي، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة باستاد السلام فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وبلغة الأرقام والإحصائيات التى لا تعرف التحيز، استطاع عمرو السولية أن ينتزع لقب "ملك النص"، بفضل العروض القوية التى قدمها مع الفريق الأحمر وأهدافه الصاروخية التي أنقذت الأهلى في أوقات صعبة.

شارك عمرو السولية في 175 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، وشارك في 108 مباراة بالدوري ، وسجل السولية مع المارد الأحمر 14 هدفاً وصنع 10 أخرى ، فيما سجل 9 أهداف بالدوري فقط وصنع 8 أهداف.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

Advertisements

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلى موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة فى 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

وخاض تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف.