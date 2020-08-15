شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: نجوم الطلائع جاهزون لتحقيق ريمونتادا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ثقته الشديدة فى قدرة لاعبى فريقه على قلب الموازين بالدور الثانى للدورى، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "خضنا فترة إعداد مميزة خلال فترة توقف المسابقة، لعبنا مباريات ودية عديدة ولمست فيها ارتفاع اللياقة البدنية والفنية للاعبين مع توالى المباريات والتدريبات فى معسكرنا ببرج العرب".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "قدمنا مستوى متميزا فى كل الوديات حتى مباراة الزمالك التى لعبناها بصفوف ناقصة بعد حالة الطرد استطعنا الحفاظ على وتيرة الأداء وخرجنا بتعادل إيجابى وهذا مؤشر جيد على تماسك الفريق".

وتابع المدير الفنى للطلائع، "لدى ثقة كبيرة فى قدرات لاعبى الفريق لتقديم مستوى متميز بالدور الثانى للدورى بعد النتائج السلبية فى الدور الأول للمسابقة، وقادرون على تعديل وضع الطلائع بجدول ترتيب الدوري".

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ويختتم فريق طلائع الجيش استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة بيراميدز المقبلة المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد باستاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين لبطولة الدورى العام، ويخوض الفريق مرانه الأساسى على استاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك، وحذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه من خطورة عبد الله السعيد نجم بيراميدز قبل مباراة الفريقين.

وكان بسيونى قد عكف على دراسة مباريات فريق بيراميدز، لاسيما أن الفريق السماوى نجح فى استعادة توازنه سريعاً بعد توقف مسابقة الدورى العام، ليحقق فوزاً عريضاً على طنطا بثلاثية نظيفة سجلها عبد الله السعيد، ويرفع رصيده إلى النقطة 35 ويتقدم مركزين ليصل إلى المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا