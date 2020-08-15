شكرا لقرائتكم خبر عن حديث جمعة وأجاى وضحكة كهربا وسليمان "نمبر وان" أبرز المشاهد بمران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع فيس بوك صوراً من مران الفريق الأحمر، الذى أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش، استعداداً لمواجهة أسوان الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يتصدر المارد الأحمر جدول المسابقة المحلية برصيد 53 نقطة من 17 فوز وتعادلين، وظهر جونيور أجاى وجيرالدو وصالح جمعة، فى جلسة خاصة على هامش المران الصباحي، بينما أظهرت الصور وليد سليمان حاوى القلعة الحمراء ملوحاً بيده "رقم واحد".

انتظم أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك «الشيخ» فى فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التى تعرض لها مؤخراً، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربى أمس، الجمعة، التى تعادل فيها الأحمر بهدف لمثله، ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، يعود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى لمباريات فريقه المحلية فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات ستنتهى بنهاية مباراة الأهلى فى الجولة 25 ليعود نجم الفريق فى الجولة التالية.

وغاب كهربا عن 4 مباريات حتى الآن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى.

وسيغيب كهربا عن مباريات الأهلى أمام كل من: أسوان، الزمالك، الجونة أيام 17 و22 و26 أغسطس الجارى، وعن مباريات المصرى، دجلة وحرس الحدود فى الجولات 20 و21 و22 و23 و24 و25 على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الآن.



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