شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل إيهاب جلال أمام الزمالك فى 9 مباريات قبل الصدام العاشر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق ببطولة الدورى الممتاز، حين يستضيف مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة، ويسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله ، بينما يسعى المقاصة بقيادة إيهاب جلال لمواصلة عروضه المثيرة أمام الفارس الأبيض.

وتولى جلال تدريب فريق الزمالك يوم 6 يناير 2018، بعدما قدم نتائج وعروضا قوية مع فريقى مصر المقاصة وإنبى، ولكن الأمور لم تسر كما يشتهى جلال وتراجعت نتائج الزمالك، حتى تم إقالته بقرار من رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور فى 12 أبريل عقب هزيمة الزمالك على ملعب القاهرة الدولى على يد فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، ليرحل جلال عن تدريب الزمالك بعد 96 يوماً فقط من تدريب الفريق الأبيض.

لعب إيهاب جلال 9 مباريات أمام الزمالك مع أندية "تليفونات بنى سويف، ومصر المقاصة، والمصرى البورسعيدى"، حقق خلالها الفوز فى 4 لقاءات، بينما تفوق الفارس الأبيض فى 3 مباريات، وتعادل فى مباراتين.

جاءت انتصارات جلال الثلاثة على الزمالك عندما كان مدربا لفريق مصر المقاصة فيما حقق انتصاره الرابع مديراً فنياً للمصرى البوسعيدى.

الانتصار الأول

فاز مصر المقاصة على الزمالك بهدفين مقابل هدف في يوليو 2015 الماضي ضمن منافسات الجولة 31 من الدورى الممتاز.

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الانتصار الثاني

فاز مصر المقاصة على الزمالك بهدف نظيف فى مارس 2017 ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة موسم 2016-2017.

الانتصار الثالث

فاز المقاصة على الزمالك بهدفين نظيفين، لكن دون أن تُلعب المباراة بسبب انسحاب الفريق الأبيض وكان ذلك في أبريل 2017.

الانتصار الرابع

فاز المصرى البورسعيدى على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى 11 إبريل 2019 ضمن منافسات الجولة 28 من الدورى الممتاز وهى المواجهة الأخيرة لجلال أمام الفارس الأبيض.