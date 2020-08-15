شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: طاهر أفضل من كهربا لخلافة رمضان صبحى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن طاهر محمد طاهر لاعب الأحمر القادم مؤخراً من صفوف المقاولون العرب الأفضل لخلافة رمضان صبحى فى الأهلى من محمود عبد المنعم "كهربا" بعد إعلان رحيل صبحى إلى صفوف بيراميدز .

وأضاف ياسر رضوان، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن طاهر ليس بعيداً عن الدورى المصرى، ويعلم جيداً كيفية اللعب في المسابقة المحلية، لا يوجد مشاكل من حوله تشغل تفكيره عن اللعب، عكس كهربا، بالرغم من أنه لاعب كبير وصاحب خبرات، فضلاً عن أن طاهر لديه رغبة قوية فى إثبات الذات ما يمنحه حماسا ودافعا قويا .

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وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلى فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب فى الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزى الذى كان قد اتفق مع الاهلى على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلى ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحى بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحى قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.