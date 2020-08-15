القناة الإعلامية لمونديال اليد مصر 2021 تستقبل طلبات الصحفيين لتغطية القرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل القناة الإعلامية بالموقع الرسمي لـ بطولة العالم لرجال كرة اليد مصر 2021 طلبات الإعلاميين لتغطية قرعة البطولة والتى تقام 5 سبتمبر المقبل. وتتيح القناة الإعلامية للإعلاميين متابعة أخبار البطولة، بجانب الحصول على تصاريح الحضور والتغطية الصحفية، وتزودهم بكل المستندات والمعلومات الرسمية للبطولة.
ولا يعد تصريح تغطية القرعة مؤهلا لتغطية البطولة في يناير المقبل، إذ يجب استخراج تصريح آخر من القناة الإعلامية في وقت لاحق.
ويمكن زيارة القناة الإعلامية من خلال هذا الرابط
تقام البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021. ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلا من 24.
وستقام منافسات البطولة رسميا على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.
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