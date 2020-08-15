شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن شفاء لاعبه من كورونا قبل مواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، شفاء اللاعب الذى كان قد تعرض من قبل للإصابة بفيروس كورونا، خلال المسحة التى أجراها الفريق قبل عيد الأضحى، وأكد عبد الغنى فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن اللاعب تحولت مسحته إلى سلبية وانتظم فى تدريبات المقأولون قبل أيام، فيما أكد مدرب ذئاب الجبل أن الإدارى الذى تعرض للإصابة خلال المسحة الأخيرة، حالته مستقرة.

وأكد عبد الغنى أن المقاولون يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا يتعرض الفريق لموقف صعب مثل النادى المصرى بعدما اجتاح الفيروس العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاز ألفنى وحال دون قدرتهم على المشاركة فى المباريات.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا اليوم السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع ألفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

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من جهته، أكد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، أن فريقه كان الأفضل أمام سموحة فى الشوط الأول، وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً، "دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمسة أشهر والفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

وأضاف عماد النحاس أن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلاً "المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبى وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها ألفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.