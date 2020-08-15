الاتحاد التونسي: منع الأندية من اللعب على أرضها في حالة مخالفة الاجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمين موقو عضو مجلس ادارة الاتحاد التونسي لكرة القدم ولجنة المسابقات، أنه سيتم حرمان الأندية من اللعب على أرضها في حالة عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه لا يتم إجراء المسحات الطبية للاعبين والأجهزة الفنية بشكل دوري.

وقال موقو في تصريحات لبرنامج "BE ON TIME" على قناة "اون تايم سبورتس" "لقد قمنا بتحديد بعض الاجراءات الاحترازية ووضعنا بروتوكولاً طبياً ينص على كيفية الاحتفال بين اللاعبين، وترقيم زجاجات المياه واستعمالها من قبل أكثر من لاعب، والتي يجب على الأندية تطبيقها".

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وأضاف: "هدفنا من العقوبات هو التوعية وليس تأديب الأندية وفرض عقوبات فقط، والعقوبات ستكون مالية، واذا تكرر الخطأ من جانب أي نادي، فإننا سنتخذ قراراً بمنع الاندية من اللعب على أرضها وتحديد ملعب آخر للمباريات المقبلة للفريق المُخالف".

وواصل عضو الاتحاد التونسي عن إذا ظهرت أي حالات فيروس كورونا على أي نادٍ: "سيتم التشاور مع وزارة الصحة حينها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ووزارة الصحة واللجنة الطبية بالاتحاد هي من تطلب اجراءات المسحات الطبية، وتقوم بعمل اجراءات التقصي في حالة ظهور حالات كورونا".

واختتم موقو تصريحاته قائلاً: "لا نقوم باجراءات المسحات الطبية بشكل دوري، والأمور الشائعة بأن هناك أندية طلبت عدم استكمال المسابقة، فهي غير صحيحة تماماً، وجميع الأندية ترغب في المشاركة".