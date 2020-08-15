تقرير.. 5 مدربين وسلسلة من الفشل في برشلونة بعد رحيل جوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

بعد رحيل بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، وأحد أفضل المديرين الفنيين الذين جاءوا في تاريخ نادي برشلونة الإسباني، ودخل النادي الكتالوني في دوامة من الانتقادات والفشل خصوصاً على المستوى الأوروبي.

وقام النادي الكتالوني بتعيين 5 مدربين عقب رحيل جوارديولا الذي حقق 14 بطولة خلال 4 سنوات قضاها في ملعب كامب نو في الفترة من 2008 إلى 2012.

وجاء الراحل تيتو فيلانوفا الذي توفى في عام 2014 بسبب السرطان، كأول مدير فني يخلف جوارديولا عقب رحيله لتدريب بايرن ميونخ الألماني، وقاد مساعد جوارديولا، النادي الكتالوني لمدة عام واحد فقط، تخللها تولي خوردي رورا مهام الفريق طوال فترة غياب فيلانوفا عن مهامه بسبب المرض.

ولم يحقق المدرب الإسباني سوى بطولة واحدة هي بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، وخرج من نصف نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وعقب انتهاء الموسم، قرر النادي الكتالوني تعيين خيراردو مارتينو بدلاً من فيلانوفا في موسم 2013-2014، ليقود الفريق في أسوء موسم له، حيث لم يحقق سوى بطولة واحدة هو الآخر ولكنها كانت بطولة كأس السوبر الإسباني، وأنهى الفريق وقتها الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا، والخروج من دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وبعد أن وجهت الانتقادات للمدرب الأرجنتيني ولإدارة النادي، قرر الفريق إقالته وتعيين لويس إنريكي مدرباً جديداً للبارسا، وكان لويس إنريكي هو المدرب الوحيد الذي أعاد أمجاد برشلونة مرة أخرى، بعد تحقيقه لـ9 ألقاب خلال مسيرة امتدت لثلاث سنوات مع النادي الكتالوني.

وخلال الموسم الأول للمدرب إنريكي حقق الخماسية، بعد فوزه بالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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وعاد برشلونة للتربع على العرش الأوروبي بعد فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا في 2015 على حساب يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي موسمه الثاني حقق بطولتين هما الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وخلال موسمه الأخير والذي وجهت له خلاله العديد من الانتقادات بعد خسارته للقب "الليجا" وخروجه من دوري أبطال أوروبا، ولكنه حقق بطولتين بالفوز بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

ليقرر النادي الكتالوني بعد ذلك رحيله عن صفوف الفريق، والعاقد مع إرنستو فالفيردي، والذي حقق 4 بطولات مع برشلونة منذ عام 2017 وحتى يناير 2020، وفاز فالفيردي مع برشلونة بلقبي دوري إسباني، ولقب كأس ملك إسباني وكأس السوبر الإسباني.

وأنهالت الانتقادات الحادة على فالفيردي الذي خرج من بطولتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا، بسبب الأخطاء الفنية للمدرب، حيث في موسم 2017-2018، كان الفريق متقدماً في مباراة الذهاب بدور ربع النهائي على روما بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو، وخسر في إيطاليا بثلاثية نظيفة.

وفي الموسم التالي، خرج النادي الكتالوني بالسيناريو ذاته، حيث كان متقدماً على ليفربول بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب بنصف النهائي، ولكنه تلقى هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة في الإياب.

وبعد بداية سيئة في بطولة "الليجا" للموسم الحالي، قرر النادي الكتالوني إقالة فالفيردي، والتعاقد مع كيكي سيتين من ريال بيتيس ليقود الفريق لنهاية الموسم.

ولكن كيكي قاد الفريق لأسوأ مواسمه، حيث خرج الفريق بدون بطولات، حيث خرج الفريق من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وخسر لقب الليجا لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، وكانت الشرارة الأكبر، بخسارة الفريق بثمانية أهداف مقابل هدفين من بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال.

ويبدو أن الفريق في اتجاهه لتعيين مدير فني جديد لخلافة كيكي سيتين، حيث ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتيميو قررت إقالة سيتين من قيادة "البلوجرانا" بعد الخسارة الثقيلة من بايرن ميونيخ.