بعد الهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ.. من يخلف سيتين في برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تقترب إدارة نادي برشلونة، من إقالة كيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق، من منصبه بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق على يد بايرن ميونخ الألماني.

وتعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونخ، أمس الجمعة، في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتيميو قررت إقالة المدرب كيكي سيتين من قيادة "البلوجرانا" بعد الخسارة الثقيلة من بايرن ميونيخ.

كما أن بارتوميو دعا إلى عقد اجتماع طاريء، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة أوضاع الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، كما أنه سيبحث اسم المدرب الجديد للفريق، حيث أن سيتين أصبحت لديه ساعات معدودة لمغادرة الفريق.

وتبدو أخبار إقالة سيتين من منصبة، منطقية عقب خروج النادي الكتالوني بصفر ألقاب في الموسم الحالي سواء كان محليًا على صعيد الدوري أو الكأس أما أوروبيًا فخرج الفريق من دور الثمانية.

وقاد كيكي سيتين فريق برشلونة في يناير الماضي خلفًا لأرنستو فالفيردي، حيث خاض 25 مباراة مع الفريق ليحقق الفوز في 16 مباراة مقابل أربع تعادلات وخمس هزائم.

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وسيبدأ النادي الكتالوني في البحث سريعاً عن بديل لكيكي سيتين لقيادة الفريق، من أجل بدء الاستعداد للموسم الجديد والذي سينطلق خلال الشهر المقبل.

وتتردد 4 أسماء على طاولة إدارة برشلونة لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، هم ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا وأخيراً تشافي هرنانديز نجم الفريق السابق والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري.

ويعتبر الأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو، أبرز المرشحن لتدريب برشلونة خلال الموسم المقبل، وفقاً للعديد من التقارير الصحفية الإنجليزي والإسبانية.

وقد يبدو خيار التعاقد مع تشافي لتدريب الفريق، بعيداً عن رأس الإدارة، حيث أن نجم برشلونة السابق قد رفض في العديد من المرات، اقتراح العودة لبرشلونة لتدريب الفريق.

وقال تشافي في تصريحات سابقة حول تدريب برشلونة: "لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن للعودة إلى برشلونة، هناك بعض المشاكل في النادي وبعض الضوضاء الخارجية، لا أعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد الآن".

وستظهر خلال الساعات القليلة القادمة، القرار النهائي الذي ستتخذه إدارة برشلونة بشأن مستقبل كيكي سيتين مع الفريق الكتالوني.