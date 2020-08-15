مران الأهلي.. محاضر من فايلر للاعبين بخصوص مباراة الإنتاج .. وانتظام الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عقد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربي والتركيز في المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.

وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم؛ استعدادا للمباراة وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

وعقد فايلر جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وتأتي جلسة فايلر مع مدير الكرة، ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائي، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة.

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وشارك ياسر إبراهيم لاعب الفريق في المران الجماعي للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم وأبعدته عن التدريب والمباريات خلال الفترة الماضية.

وخاضت المجموعة التي شاركت في مباراة الإنتاج الحربي، تدريبات استشفائية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة.

وخاض الثنائي مروان محسن ومحمود متولي، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق، واكتفى الثنائي بأداء جلسة في الجيم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.

وحرص فايلر على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة، وذلك في ختام المران الصباحي للفريق، وقام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية.

وانتظم أحمد الشيخ في مران الفريق الجماعي، حيث أنه شارك في فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التي تعرض لها مؤخرا، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.